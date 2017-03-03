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Новости Нижнего Тагила

Неизвестные проникли в частный дом и устроили пожар в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 марта 2017, 10:15Добавить новость
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1 марта днем в ЕДДС поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Смоленской в Нижнем Тагиле. Площадь возгорания, как сообщается в отделе надзора и пропаганды, составила 64 кв. м. Задействованы 2 единицы техники и 6 единиц личного состава. За час возгорание было полностью ликвидировано.
 
Пострадавших нет, так как в доме никто не проживал. Строение собственник приобрел в прошлом году и собирался делать там ремонт. Дом и надворные постройки были сильно захламлены. Электричество и газ были отключены, печь не эксплуатировалась. Версия о поджоге исключена, вероятнее всего, в дом проникли бомжи, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в тот же день мужчина погиб в своей квартире в результате пожара из-за непотушенной сигареты.
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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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