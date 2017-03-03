Неизвестные проникли в частный дом и устроили пожар в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Площадь возгорания, как сообщается в отделе надзора и пропаганды, составила 64 кв. м. Задействованы 2 единицы техники и 6 единиц личного состава. За час возгорание было полностью ликвидировано.





Напомним, в тот же день



Пострадавших нет, так как в доме никто не проживал. Строение собственник приобрел в прошлом году и собирался делать там ремонт. Дом и надворные постройки были сильно захламлены. Электричество и газ были отключены, печь не эксплуатировалась. Версия о поджоге исключена, вероятнее всего, в дом проникли бомжи, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.Напомним, в тот же день мужчина погиб в своей квартире в результате пожара из-за непотушенной сигареты





Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО