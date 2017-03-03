Пожарная машина застряла в сугробе и не доехала на вызов в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне один из очевидцев снял видео, как на Уралмаше в снежной каше застряли пожарные машины, следовавшие на вызов. На записи видно, как пожарная машина с включенными маячками буксует в снегу.
Вот так на Кировградской 73а чистят дворы. Не могут пожарные проехать, не доехали до места, еще и в гаражах застряли. Вторая машина где-то час копалась в жиже. Вина не самих пожарных, управляющая компания раза три за зиму проехала. Так, сверху почистили, -- комментирует в соцсети автор видео.
Как сообщает URA.RU, в управляющей компании, обслуживающей данную территорию, от комментариев отказались.
В пресс-службе МЧС подтвердили факт инцидента и добавили, что на тушение пожара ситуация не повлияла, дымил мусор на территории гаражного комплекса, возгорание ликвидировали своевременно.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле в похожую ситуацию попали несколько экипажей скорой помощи.
Видео: "Инцидент. Екатеринбург"; URA.RU