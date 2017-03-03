| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пожарная машина застряла в сугробе и не доехала на вызов в Екатеринбурге (ВИДЕО)

3 марта 2017, 10:35Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,снег,сугробы,авто,пожарная машина,непогода,дорога,каша на дорогах,таяние
В Екатеринбурге накануне один из очевидцев снял видео, как на Уралмаше в снежной каше застряли пожарные машины, следовавшие на вызов. На записи видно, как пожарная машина с включенными маячками буксует в снегу. 
 
Вот так на Кировградской 73а чистят дворы. Не могут пожарные проехать, не доехали до места, еще и в гаражах застряли. Вторая машина где-то час копалась в жиже. Вина не самих пожарных, управляющая компания раза три за зиму проехала. Так, сверху почистили, -- комментирует в соцсети автор видео.

Как сообщает URA.RU, в управляющей компании, обслуживающей данную территорию, от комментариев отказались.
 
В пресс-службе МЧС подтвердили факт инцидента и добавили, что на тушение пожара ситуация не повлияла, дымил мусор на территории гаражного комплекса, возгорание ликвидировали своевременно.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле в похожую ситуацию попали несколько экипажей скорой помощи
© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
утром: -4
днем: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Два экипажа скорой помощи застряли в мокром снегу во дворе на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО) 27 февраля, 10:45 5
8 улиц в Екатеринбурге закрыли для движения автотранспорта из-за неудовлетворительного состояния дорог 13 января, 16:25
Автовладелец отсудил у дорожников 240 тыс.рублей за ДТП с упавшим снегом на трассе до Екатеринбурга 13 января, 08:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 55
Подписаться на новости