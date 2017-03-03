Сотрудница лагеря в Свердловской области понесет наказание за гибель ребенка в реке

Дети были отпущены домой раньше запланированного времени, поэтому 6-летний мальчик без сопровождения родителей отправился на реку Лямпа, чтобы искупаться. Он утонул, поскольку не имел достаточных навыков плавания, передает СК РФ по региону. Его одежда и игрушка были обнаружены на берегу реки. Тело было найдено в воде недалеко от оставленных вещей.



В отношении 38-летней начальницы смены было возбуждено уголовное дело по факту халатности, приведшей к смерти человека. От руководства школы потребовали не допускать подобных ситуаций впредь.