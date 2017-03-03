Угрожавший злой собакой бомж отобрал у прохожего деньги, одежду и телефон в Екатеринбурге (ФОТО)

В уральской столице задержали 36-летнего бездомного мужчину, который грабил местных жителей. Вместо оружия он угрожал им злой собакой, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Задержание екатеринбургского грабителя «по горячим следам» произошло после заявления мужчины, которого ограбил злоумышленник вечером 1 марта.
Грабитель подошел к прохожему с собакой и потребовал отдать все ценное, что есть – деньги, золото, мобильный телефон. Попросил даже куртку, которая была на мужчине. После полученного преступник скрылся с места происшествия.
Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 3 000 рублей. Мимо проезжал дежурный экипаж ППС. Мужчина обратился к инспекторам и рассказал о случившемся. Те, в свою очередь, передали информацию об ограблении в полицию, которая задержала подозреваемого в одном из ближайших дворов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в грабеже грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Фото: УМВД по Екатеринбургу