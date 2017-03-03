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Новости Нижнего Тагила

Врачи «скорой помощи» высадили больного ребенка из машины по пути в больницу из-за конфликта с отцом в Екатеринбурге

3 марта 2017, 15:00Добавить новость
Екатеринбург,скорая помощь,больной ребенок,конфликт,болезнь,здоровье,медики
Из-за конфликта, возникшего в машине скорой помощи между отцом больного ребенка и водителем, маленький пациент с высокой температурой оказался высаженным на улицу в Екатеринбурге, сообщает СУ СК Свердловской области.  1 марта, ночью, около 23:30, в уральской столице скорая помощь везла 7-летнего ребенка с высокой температурой в больницу. По пути между родителем больного и водителем «скорой» произошел конфликт: отец малыша не был согласен с выбранным маршрутом следования до больницы.

В результате инцидента отец ребенка вышел из машины и начал пинать дверь авто, а также сломал зеркало со стороны водителя. Больной мальчик тоже вышел на улицу вслед за родителем. 

Бригада скорой помощи не забрала ребенка обратно, чтобы доставить в медучреждение, а уехала с места ЧП.

Мужчина с больным сыном были вынуждены добираться до дома на попутных машинах.  

С обеих сторон участников конфликта – отца ребенка и водителя – поступили заявления в полицию о противоправных действиях. Водитель «скорой» заявил о причинении материального ущерба в результате повреждения машины, отец написал о том, что ребенку не была оказана медицинская помощь, когда у его малолетнего сына была высокая температура. 

Следователи СКР проведут процессуальную проверку по случившемуся инциденту, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего и объективно оценить вину каждой стороны ответчиков. 

 
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Комментарии (1)
Hisime 03.03.2017 15:08:45 #
Нет, а что медикам в этой ситуации нужно было делать? Продолжать наблюдать, как папаша крушит машину? Отобрать ребенка и уехать?
Машину разобьет папаша - плохо. Уедут с ребенком - так тоже рискуют на заявление нарваться. Куда ни кинь - везде клин...
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