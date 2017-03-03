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Новости Нижнего Тагила

Заставивший школьника купить ему наркотики тагильчанин отделался условным сроком

3 марта 2017, 12:40Добавить новость
Нижний Тагил,суд,уголовное дело,наркотики,закладка,школьник,ребенок
В Нижнем Тагиле в конце прошлого года гражданин, личность которого не разглашается, предложил несовершеннолетнему приобрести для него наркотики через сеть интернет. Мужчина просил купить ему наркотические вещества для личного пользования, взамен он обещал поделиться ими со школьником. Несовершеннолетний согласился выполнить просьбу и заказал наркотическое вещество через интернет, процесс передачи производился путем «закладки». После приобретения наркотика, школьник передал его мужчине, масса вещества составила 0,81 грамм, сообщает транспортная прокуратура Свердловской области.
 
Накануне состоялся суд, где обвиняемому назначили наказание в виде 2,1 года лишения свободы условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 150 УК РФ.
 
 
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