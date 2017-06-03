Крыша упала на девушку в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

В центре Нижнего Тагиле упала крыша с дома по проспекту Ленина. По словам очевидцев, от этого пострадала девушка.
В доме, где располагается магазин "Олимпия", ветром снесло крышу. В помещении магазина пожар, работают спасатели.
Две машины пожарных занимаются тушением огня в магазине меха. Как говорят очевидцы, упавшая крыша травмировала девушку. Она госпитализирована в Демидовскую больницу.
Из разных районов Нижнего Тагила приходят сообщения о различных повреждениях: упавшие деревья повредили деревья, ветер повалил светофоры и снёс крыши.