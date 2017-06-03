Медведь устроил аварию с участием двух автомобилей в Ивделе (ФОТО, ВИДЕО)

Примерно в 8 утра ВАЗ-2112 с 35-летним водителем за рулём ехал со стороны вокзала, как вдруг на дорогу выскочил медведь. Наезда на животное избежать не удалось, раненый зверь убежал в лес. «Двендцатую» развернуло и отбросило во встречную иномарку Mitsubishi.





В аварии, помимо медведя, пострадала только пассажирка русского авто. Она была направлена в больницу, пишет Znak.com.





Раненый медведь представляет угрозу для местных жителей. Виновника аварии сейчас разыскивают и просят не гулять в районе возможного нахождения зверя.

Фото и видео: Znak.com