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Новости Нижнего Тагила

Мужчина погиб в результате падения дерева во время урагана в Нижнем Тагиле

3 июня 2017, 23:52Добавить новость
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Стало известно о том, что в результате сильнейшего ураганного ветра в Нижнем Тагиле погиб человек. Следственный комитет проводит по этому инциденту доследственную проверку, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что погибший - житель Екатеринбурга. В момент урагана он находился в гостях у родственников в садах на Ольховке.

Мужчина находился рядом с деревом, когда на город обрушился сильнейший порыв ветра. От полученных травм екатеринбуржец погиб на месте.

Специалисты осматривали место происшествия для выяснения и фиксации всех обстоятельств трагедии.

Добавим, что в результате ураганного ветра в Нижнем Тагиле было повалено множество деревьев. Кроме того, от пользователей соцсетей стало известно об иных последствиях шторма.

 

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Фото из паблика ТТ и от пользователей TagilCity.ru

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