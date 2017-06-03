Нетрезвый мужчина во время пожара выпрыгнул из окна дома в Екатеринбурге

Приехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, он курил и уснул. Проснувшись от запаха дыма, екатеринбуржец решил спастись и прыгнул из окна. Сообщается, что пожар произошел на площади 1 кв.м.





С травмами «спасшийся» житель дома был доставлен в 36-ую больницу Екатеринбурга, пишет издание Znak.com.