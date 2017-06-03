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Нетрезвый мужчина во время пожара выпрыгнул из окна дома в Екатеринбурге

3 июня 2017, 14:15Добавить новость
алкоголь,Екатеринбург,МЧС,пожар,пожарные,помощь,происшествие,Россия,Свердловская область,курение
В доме по улице Данилы Зверева в столице Урала утром 3 июня произошел пожар. Чтобы спастись от огня, мужчина прыгнул из окна на третьем этаже.

Приехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, он курил и уснул. Проснувшись от запаха дыма, екатеринбуржец решил спастись и прыгнул из окна. Сообщается, что пожар произошел на площади 1 кв.м.

С травмами «спасшийся» житель дома был доставлен в 36-ую больницу Екатеринбурга, пишет издание Znak.com.

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