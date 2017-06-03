Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО, ВИДЕО)

Говорят, даже асфальт вывернуло в соседнем дворе, -- сообщает тагильчанка из центра города.

У нашего дома на проспекте Мира сорвало крышу и балкон! -- пишет тагильчанин.

По сообщению очевидцев, на НТМК в одном из литейных цехов сорвало крышу и выключился свет.



На перекрестке Мира и Горошникова ветер повалил светофор.



О других повреждениях, а также пострадавших от урагана в Нижнем Тагиле будет следить TagilCity.ru.























