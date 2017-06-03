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Новости Нижнего Тагила

Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО, ВИДЕО)

3 июня 2017, 20:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошел ураган, нанесший серьёзный урон постройкам и коммуникациям. В разных районах города вырваны из земли деревья, разбиты стекла автомобилей, сорваны крыши зданий.

Говорят, даже асфальт вывернуло в соседнем дворе, -- сообщает тагильчанка из центра города.

В Дзержинском районе автолюбители объединили усилия в очистке дороги по улице Алтайская от упавших деревьев и веток. 

У нашего дома на проспекте Мира сорвало крышу и балкон! -- пишет тагильчанин.

По сообщению очевидцев, на НТМК в одном из литейных цехов сорвало крышу и выключился свет.

На перекрестке Мира и Горошникова ветер повалил светофор. 

О других повреждениях, а также пострадавших от урагана в Нижнем Тагиле будет следить TagilCity.ru.




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