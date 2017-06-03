Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле прошел ураган, нанесший серьёзный урон постройкам и коммуникациям. В разных районах города вырваны из земли деревья, разбиты стекла автомобилей, сорваны крыши зданий.
Говорят, даже асфальт вывернуло в соседнем дворе, -- сообщает тагильчанка из центра города.
В Дзержинском районе автолюбители объединили усилия в очистке дороги по улице Алтайская от упавших деревьев и веток.
У нашего дома на проспекте Мира сорвало крышу и балкон! -- пишет тагильчанин.
По сообщению очевидцев, на НТМК в одном из литейных цехов сорвало крышу и выключился свет.
На перекрестке Мира и Горошникова ветер повалил светофор.
О других повреждениях, а также пострадавших от урагана в Нижнем Тагиле будет следить TagilCity.ru.