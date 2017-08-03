6-летний свердловчанин был спасен из канализационного люка сотрудником Росгвардии

В поселке Сельская Пышма в Свердловской области 6-летний мальчик провалился в канализационный люк.

Как рассказала мама малыша, они вдвоем гуляли на улице, ребенок пробежал по лежащим на асфальте доскам и провалился вниз. Оказалось, что ими был прикрыт коллектор. Никаких информативных знаков рядом не было.





Ребенок оказался по плечи в воде. Женщина попыталась вытащить сына, но не смогла. Тогда она начала кричать и звать на помощь. На крики прибежал сотрудник Росгвардии, который спустился в люк и достал малыша.





Сейчас решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Ребенок, к счастью, не пострадал, пишет Е1.



Напомним, в Нижнем Тагиле в прошлом году ребенок провалился в канализационный люк на ГГМ.