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Новости Нижнего Тагила

6-летний свердловчанин был спасен из канализационного люка сотрудником Росгвардии

3 августа 2017, 17:00Добавить новость
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В поселке Сельская Пышма в Свердловской области 6-летний мальчик провалился в канализационный люк.

Как рассказала мама малыша, они вдвоем гуляли на улице, ребенок пробежал по лежащим на асфальте доскам и провалился вниз. Оказалось, что ими был прикрыт коллектор. Никаких информативных знаков рядом не было.

Ребенок оказался по плечи в воде. Женщина попыталась вытащить сына, но не смогла. Тогда она начала кричать и звать на помощь. На крики прибежал сотрудник Росгвардии, который спустился в люк и достал малыша.

Сейчас решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Ребенок, к счастью, не пострадал, пишет Е1

Напомним, в Нижнем Тагиле в прошлом году ребенок провалился в канализационный люк на ГГМ

 
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