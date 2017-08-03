35 россиян пострадали при взрыве с боеприпасами в Абхазии (ВИДЕО)

Из 60 человек, пострадавших во время взрыва на складе Минобороны в Абхазии 35 – россияне.

3 августа в Абхазии произошло ЧП: взорвался склад Минобороны, где хранились боеприпасы. Взрывы продолжались более четырех часов. Из-за того, что они происходили постоянно, сразу подойти к месту ЧП было невозможно.

Пять человек получили тяжелые травмы, у остальных – осколочные ранения, по данным Минздрава Республики Абхазия.





В течение нескольких часов происходила эвакуация жителей близлежащих домов. Из 35 пострадавших россиян – туристы и люди, имеющие двойное гражданство, сообщает Е1.RU.





Глава поселения Приморское Анзор Сакания так прокомментировал ситуацию:





Произошёл пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного горячего источника. Причины выясняем.





Видео: VladVlogs