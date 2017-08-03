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Новости Нижнего Тагила

35 россиян пострадали при взрыве с боеприпасами в Абхазии (ВИДЕО)

3 августа 2017, 11:05Добавить новость
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Из 60 человек, пострадавших во время взрыва на складе Минобороны в Абхазии 35 – россияне.

3 августа в Абхазии произошло ЧП: взорвался склад Минобороны, где хранились боеприпасы. Взрывы продолжались более четырех часов. Из-за того, что они происходили постоянно, сразу подойти к месту ЧП было невозможно.

 

Пять человек получили тяжелые травмы, у остальных – осколочные ранения, по данным Минздрава Республики Абхазия.

В течение нескольких часов происходила эвакуация жителей близлежащих домов. Из 35 пострадавших россиян – туристы и люди, имеющие двойное гражданство, сообщает Е1.RU.

Глава поселения Приморское Анзор Сакания так прокомментировал ситуацию: 

Произошёл пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного горячего источника. Причины выясняем.



Видео: VladVlogs

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