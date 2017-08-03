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Новости Нижнего Тагила

Двое жителей Свердловской области забили женщину кочергой из-за 66 тысяч рублей

3 августа 2017, 12:30Добавить новость
деньги,криминал,происшествие,Свердловская область,смерть,суд,травма,убийство

В Свердловской области в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении двоих свердловчан, забивших женщину кочергой.

Как пишет ZNAK, убийство произошло в сентябре прошлого года в поселке на севере Свердловской области. Мужчины заранее спланировали преступление и с целью завладения имуществом намеревались убить местную жительницу, которая занималась скупкой цветного металла.

Для совершения преступления мужчины договорились с несовершеннолетним, который под предлогом продажи металла должен был выманить жертву из дома. Когда женщина вышла на улицу, злоумышленники избили ее кочергой и украли у нее 66 тысяч рублей. Потерпевшая от полученных травм скончалась.

Подозреваемых быстро задержали, они признались в содеянном. Им грозит пожизненное заключение. 

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