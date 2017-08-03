| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Массовая драка с участием 160 солдат произошла в учебном центре в Свердловской области (ФОТО)

3 августа 2017, 15:00Добавить новость
происшествие,Свердловская область,травма,армия,учебный центр,контрактники,солдаты,драка,ЧП,насилие

Массовая драка с участием более 150 человек произошла в военном учебном центре в Елани в Свердловской области.

Как пишет Ура.ру, произошло столкновение «стенка на стенку» между 60 контрактниками из Тувы и 100 солдатами местного гарнизона.

Предварительно известно, что бойцы из Тувы купили много алкоголя, чтобы отметить окончание учений. Под влиянием спиртного мужчины вооружились колюще-режущими предметами и совершили нападение на казарму местных солдат.

В результате драки ранения получили 14 человек. Среди них – один офицер. Все они госпитализированы.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Официальных комментариев пока получить не удалось.


происшествие,Свердловская область,травма,армия,учебный центр,контрактники,солдаты,драка,ЧП,насилиепроисшествие,Свердловская область,травма,армия,учебный центр,контрактники,солдаты,драка,ЧП,насилиепроисшествие,Свердловская область,травма,армия,учебный центр,контрактники,солдаты,драка,ЧП,насилиепроисшествие,Свердловская область,травма,армия,учебный центр,контрактники,солдаты,драка,ЧП,насилие

Фото: Ура.ру

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Житель посёлка Арти в ходе пьяной ссоры сломал сожительнице ребро и получил за это 1,5 года условно
31 июля, 08:35
0 1
Два свердловских депутата устроили драку с поножовщиной
18 июля, 18:20
0 1
1
Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня, 19:35
4 3
7

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 170
Подписаться на новости