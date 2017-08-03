Массовая драка с участием 160 солдат произошла в учебном центре в Свердловской области (ФОТО)

Массовая драка с участием более 150 человек произошла в военном учебном центре в Елани в Свердловской области.

Как пишет Ура.ру, произошло столкновение «стенка на стенку» между 60 контрактниками из Тувы и 100 солдатами местного гарнизона.





Предварительно известно, что бойцы из Тувы купили много алкоголя, чтобы отметить окончание учений. Под влиянием спиртного мужчины вооружились колюще-режущими предметами и совершили нападение на казарму местных солдат.





В результате драки ранения получили 14 человек. Среди них – один офицер. Все они госпитализированы.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Официальных комментариев пока получить не удалось.







Фото: Ура.ру