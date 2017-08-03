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Новости Нижнего Тагила

Продавщица из Нижнего Тагила получила уголовное наказание за продажу алкоголя детям

3 августа 2017, 18:40Добавить новость
алкоголь,дети,здоровье,ребенок,суд,уголовное дело,исправительные работы,Нижний Тагил

Продавец-кассир из Нижнего Тагила неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетним. Она осуждена по уголовной статье и отправится на исправительные работы.

Прокуратурой Свердловской области было установлено, что 22 февраля 2017 года продавец-кассир тагильского магазина продала несовершеннолетнему бутылку пива. Это был не первый подобный инцидент с участием женщины – ранее она уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя детям.

 

Сейчас тагильчанку осудили по уголовной статье: ей грозит 3 месяца исправительных работ. Кроме того, 5% дохода из заработной платы женщины будет отчисляться государству. В дальнейшем ей запрещено торговать любой спиртосодержащей продукцией в течение полугода, сообщает АиФ-Урал.

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