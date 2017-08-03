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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин Александр Чумарин в день пропажи уехал на маршрутном такси: разыскиваются свидетели

3 августа 2017, 13:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшего молодого тагильчанина Александра Чумарина.

Полиции удалось установить, что от кафе «Девичья Башня» молодой человек направился на конечную остановку маршрутных такси на ул. Быкова. Оттуда в 11.20 он уехал на маршруте №46. Водитель такси подтвердил, что узнал Александра, молодой человек ехал на переднем сиденье и рассказывал, что он работает тренером.

В 11.50 маршрутное такси прибыло на вокзал. Однако точно пока неизвестно, вышел Александр из машины ранее или доехал до конечной остановки.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые, возможно, ехали с разыскиваемым мужчиной в маршрутной Газели, разговаривали с ним и видели его, с просьбой обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам дежурной части (3435) 97-64-01, 97-64-02 или 02. Любая информация может способствовать установлению местонахождения Александра Чумарина.

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