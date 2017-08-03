Пьяный житель Новоуральска после ссоры с матерью поджег ее кровать и лег спать

Для семьи разборки не были редкостью: ранее 26-летний сын уже угрожал матери убийством, за что был условно осужден. На днях он выкрал у матери купленный в кредит дорогой телевизор, продал за 3 000 рублей, а деньги спокойно пропил. На парня завели новое уголовное дело, из-за чего и произошел очередной конфликт с матерью.

После ссоры с сыном мать не выдержала и ушла из квартиры, хлопнув дверью. Парень был пьян, и от конфликта уходить не спешил – он поджег родительскую кровать, ушел в свою комнату и спокойно лег спать. От пожара квартиру спасла соседка, которая почувствовала запах дыма и вызвала пожарных.

Как сообщает Комсомольская правда, молодой человек от своих действий не пострадал. Парня арестовали, на него заведено новое уголовное дело. Сейчас ему грозит 5 лет колонии за поджог.