Тело утонувшего мужчины найдено возле моста на улице Малышева в Екатеринбурге (ФОТО)

В половину второго ночи 31 июля очевидцы, гулявшие по мосту на улице Малышева, увидели в воде мужчину в одежде. Через какое-то время он скрылся под водой и исчез. На место происшествия были вызваны спасатели и бригада скорой помощи, однако из воды так никого и не вытащили.



2 августа под Малышевским мостом прохожие нашли труп человека. По утверждениям свидетелей, это тело того самого мужчины, который утонул в последний день июля. Следователи не спешат с выводами, и, пока что, подтвердили только факт обнаружения трупа, сообщает E1.ru.



Следов насилия на теле не обнаружено. Личность утонувшего и причина смерти будут выясняться в ходе доследственной проверки.

Фото: E1.ru