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Новости Нижнего Тагила

Тело утонувшего мужчины найдено возле моста на улице Малышева в Екатеринбурге (ФОТО)

3 августа 2017, 06:05Добавить новость
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В последний день июля очевидцы заметили мужчину в одежде, который плавал в реке Исеть. Через какое-то время мужчина исчез под водой. Его тело нашли спустя 2 дня возле моста на Малышева.

В половину второго ночи 31 июля очевидцы, гулявшие по мосту на улице Малышева, увидели в воде мужчину в одежде. Через какое-то время он скрылся под водой и исчез. На место происшествия были вызваны спасатели и бригада скорой помощи, однако из воды так никого и не вытащили.


2 августа под Малышевским мостом прохожие нашли труп человека. По утверждениям свидетелей, это тело того самого мужчины, который утонул в последний день июля. Следователи не спешат с выводами, и, пока что, подтвердили только факт обнаружения трупа, сообщает E1.ru.


Следов насилия на теле не обнаружено. Личность утонувшего и причина смерти будут выясняться в ходе доследственной проверки.

 

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Фото: E1.ru

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