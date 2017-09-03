12-летняя девочка и мотоциклист погибли в ДТП в Свердловской области (ФОТО)

На 17 километре участка автодороги Кушва – Баранчинский произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

По информации ГИБДД, 2 сентября 26-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda двигался с большой скоростью по дороге. Он потерял контроль над своим транспортным средством и сбил девочку 2005 г.р., которая переходила проезжую часть.

Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. 12-летнюю девочку увезли в отделение местной больницы на машине скорой помощи. Однако вскоре она умерла от травм, несовместимых с жизнью, пишет E1.ru.

В полиции установили, что погибший мужчина имел стаж вождения мотоциклом 5 лет. В 2017 году мотоциклиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области