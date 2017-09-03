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Новости Нижнего Тагила

12-летняя девочка и мотоциклист погибли в ДТП в Свердловской области (ФОТО)

3 сентября 2017, 16:05Добавить новость
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На 17 километре участка автодороги Кушва – Баранчинский произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

По информации ГИБДД, 2 сентября 26-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda двигался с большой скоростью по дороге. Он потерял контроль над своим транспортным средством и сбил девочку 2005 г.р., которая переходила проезжую часть.

 

Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. 12-летнюю девочку увезли в отделение местной больницы на машине скорой помощи. Однако вскоре она умерла от травм, несовместимых с жизнью, пишет E1.ru.

 

В полиции установили, что погибший мужчина имел стаж вождения мотоциклом 5 лет. В 2017 году мотоциклиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

 

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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

 

 

 
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