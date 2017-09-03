| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Баня и крыша дома уничтожены в пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила

3 сентября 2017, 14:35Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,баня,крыша,коллективный сад,пожарные,пламя,тушение

3 сентября в 03:01 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила.

На место возгорания прибыли 5 сотрудников пожарной службы на 2 единицах техники. Огонь был локализован в 03:23, спустя 8 минут открытое горение было ликвидировано. После чего пожарные занимались проливкой и разбором сгоревших конструкций.

 

В результате пожара пламенем были уничтожены крыша дома и частная баня. Также огонь повредил имущество внутри садового домика, его стены и чердачное перекрытие, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Три бани горели в выходные в Нижнем Тагиле
13 июня, 12:25
0 1
Три бани сгорели в Свердловской области в минувшие выходные
28 августа, 08:00
0 2
Заброшенное строение для сбора вторсырья сгорело на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
13 июня, 22:15
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 254
Подписаться на новости