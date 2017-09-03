Баня и крыша дома уничтожены в пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила

3 сентября в 03:01 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила.

На место возгорания прибыли 5 сотрудников пожарной службы на 2 единицах техники. Огонь был локализован в 03:23, спустя 8 минут открытое горение было ликвидировано. После чего пожарные занимались проливкой и разбором сгоревших конструкций.

В результате пожара пламенем были уничтожены крыша дома и частная баня. Также огонь повредил имущество внутри садового домика, его стены и чердачное перекрытие, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.