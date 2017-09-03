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Новости Нижнего Тагила

Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

3 сентября 2017, 13:35Добавить новость
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2 сентября в Нижнем Тагиле произошла авария с участием мотоцикла и иномарки.

По предварительным данным, водитель иномарки «Хенде Солярис» начал выезжать на дорогу по улице Челюскинцев. Он не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда Х4», двигавшемуся по дороге со стороны пр. Ленина, в следствии чего последовало столкновение.

 

В результате аварии водитель мотоцикла с разрывом связок и рваной раной левого голеностопного сустава госпитализирован медиками скорой помощи в травматологический пункт ДЦГБ. Еще двое детей, находящихся в салоне авто на момент ДТП, получили незначительные травмы.

 

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Известно, что водителю иномарки 53 года. Он имеет стаж вождения 30 лет. По данному ДТП ведется проверка, пишет Отдел Пропаганды ГИБДД.

 

 

Фото, видео: Отдел пропаганды ГИБДД

 

 
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