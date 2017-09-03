Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

2 сентября в Нижнем Тагиле произошла авария с участием мотоцикла и иномарки.

По предварительным данным, водитель иномарки «Хенде Солярис» начал выезжать на дорогу по улице Челюскинцев. Он не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда Х4», двигавшемуся по дороге со стороны пр. Ленина, в следствии чего последовало столкновение.

В результате аварии водитель мотоцикла с разрывом связок и рваной раной левого голеностопного сустава госпитализирован медиками скорой помощи в травматологический пункт ДЦГБ. Еще двое детей, находящихся в салоне авто на момент ДТП, получили незначительные травмы.

Известно, что водителю иномарки 53 года. Он имеет стаж вождения 30 лет. По данному ДТП ведется проверка, пишет Отдел Пропаганды ГИБДД.

Фото, видео: Отдел пропаганды ГИБДД