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Новости Нижнего Тагила

Обыски в связи с возможным хищением бюджетных средств прошли в мэрии Верхней Салды

4 февраля 2017, 13:25Добавить новость
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Выемку документов в мэрии г. Верхней Салды проводили сотрудники ФСБ и ОБЭП, сообщает АН «Между строк»

3 февраля в администрации Верхнесалдинского городского округа прошли обыски в нескольких кабинетах чиновников. Происходила выемка интересующих правоохранительные органы документов.

По неподтвержденной информации, оперативные мероприятия проводились в связи с хищением денежных средств, выделенных на проект строительства автодороги, который ранее обсуждался в течение 10 лет.

По нему был принят муниципальный контракт, на осуществление которого было выделено 44,6 миллиона рублей. Подробности дела в пресс-службе МВД пока не озвучиваются в интересах следствия. 

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