Обыски в связи с возможным хищением бюджетных средств прошли в мэрии Верхней Салды

Выемку документов в мэрии г. Верхней Салды проводили сотрудники ФСБ и ОБЭП, сообщает АН «Между строк».

3 февраля в администрации Верхнесалдинского городского округа прошли обыски в нескольких кабинетах чиновников. Происходила выемка интересующих правоохранительные органы документов.



По неподтвержденной информации, оперативные мероприятия проводились в связи с хищением денежных средств, выделенных на проект строительства автодороги, который ранее обсуждался в течение 10 лет.





По нему был принят муниципальный контракт, на осуществление которого было выделено 44,6 миллиона рублей. Подробности дела в пресс-службе МВД пока не озвучиваются в интересах следствия.