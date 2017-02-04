Три автомобиля столкнулись на автотрассе под Верхней Пышмой: сильно пострадал водитель ВАЗ-2114 (ФОТО, ВИДЕО)

На ЕКАДе произошло серьезное ДТП. Машины получили серьезные повреждения, один водитель – множественные переломы, об этом сообщает «Комсомольская правда».

3 февраля в 07:25 на трассе около Верхней Пышмы столкнулись ВАЗ-2114, Hyundai ix35 и Volkswagen. От сильного удара машины разбросало в разные стороны.





По словам участника ДТП – водителя Volkswagen – виновником аварии был владелец Hyundai. Он врезался в ВАЗ-2114, когда шел на обгон.





Водитель отечественного автомобиля серьезно пострадал, получив переломы бедра, плеча, таза. У его автомобиля оторвало моторный отсек, колесо.





Повреждения имеются и у Hyundai. Третьему автомобилю - Volkswagen – досталось меньше всего. Водитель ВАЗа госпитализирован. После ДТП на трассе образовалась большая пробка.