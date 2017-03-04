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Новости Нижнего Тагила

8 вагонов с коксом сошли с рельсов в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

4 марта 2017, 12:35Добавить новость
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На станции Кунавино Свердловской железной дороги произошел сход 8 вагонов, груженых каменноугольным коксом, об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург»

Вчера днем под Каменском-Уральском произошло ЧП: с железнодорожных рельсов сошли 8 вагонов с коксом.

На место происшествия были направлены 2 восстановительных поезда и оперативная группа сотрудников МЧС Свердловской области.

К 23:25 3 марта работы были полностью завершены, но из-за аварии пришлось изменить маршрут следования 4-х рейсовых пассажирских поездов: они осуществляли движение в объезд через Богданович. Это вызвало задержку их движения.

Управление СвЖД создало специальную комиссию по расследованию причин происшествия. В настоящее время движение по путям полностью восстановлено, поезда следуют по графику. 

 

Видео: Е1.RU

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