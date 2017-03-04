8 вагонов с коксом сошли с рельсов в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

На станции Кунавино Свердловской железной дороги произошел сход 8 вагонов, груженых каменноугольным коксом, об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Вчера днем под Каменском-Уральском произошло ЧП: с железнодорожных рельсов сошли 8 вагонов с коксом.





На место происшествия были направлены 2 восстановительных поезда и оперативная группа сотрудников МЧС Свердловской области.





К 23:25 3 марта работы были полностью завершены, но из-за аварии пришлось изменить маршрут следования 4-х рейсовых пассажирских поездов: они осуществляли движение в объезд через Богданович. Это вызвало задержку их движения.





Управление СвЖД создало специальную комиссию по расследованию причин происшествия. В настоящее время движение по путям полностью восстановлено, поезда следуют по графику.

Видео: Е1.RU