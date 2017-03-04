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Автомобиль убитой екатеринбурженки был обнаружен с чужим номером (ФОТО)

4 марта 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге была найдена иномарка, принадлежавшая убитой Ларисе Даскал. Жительницу Екатеринбурга убили в воскресенье, ее тело было найдено во вторник. В роковой вечер женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем своей машины.

Житель Екатеринбурга рассказал, что заметил припаркованную Audi Q5 у дома на улице Бебеля. Он обратил внимание, что у автомобиля нет номеров, кроме того, он стоит не на парковке. Авто чистое, судя по всему, долгое время стоит на месте, ведь в городе грязь из-за потепления, - сделал выводы мужчина. Он обратился в органы полиции.

Стало известно, что единственный номер, установленный лишь спереди, в базе ГИБДД не существует. У Ларисы Даскал в номерах были три шестерки, пишет E1.ru. Следов борьбы в салоне иномарки нет.

 

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Фото: E1.ru
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