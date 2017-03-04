Автомобиль убитой екатеринбурженки был обнаружен с чужим номером (ФОТО)

Житель Екатеринбурга рассказал, что заметил припаркованную Audi Q5 у дома на улице Бебеля. Он обратил внимание, что у автомобиля нет номеров, кроме того, он стоит не на парковке. Авто чистое, судя по всему, долгое время стоит на месте, ведь в городе грязь из-за потепления, - сделал выводы мужчина. Он обратился в органы полиции.



Стало известно, что единственный номер, установленный лишь спереди, в базе ГИБДД не существует. У Ларисы Даскал в номерах были три шестерки, пишет E1.ru. Следов борьбы в салоне иномарки нет.

Фото: E1.ru