| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Двое детей и мать в Кировграде отравились угарным газом из-за нарушения эксплуатации газового оборудования

4 марта 2017, 09:45Добавить новость
больница,город,дети,здоровье,медицина,ребенок,Россия,Свердловская область,Кировград,газовая служба,газовая плита,ГАЗ,отравление
В Кировграде накануне в больницу с отравлением угарным газом поступили двое детей и их мать. Сообщается, что в квартире, где живет семья, ранее отключали газ из-за технических неисправностей.

Девочек двух и тринадцати лет без сознания и женщину, которой тоже требовалась помощь, обнаружил глава семейства, вернувшись с работы, передает СК РФ по Свердловской области. Известно, что сейчас жизни жильцов квартиры ничего не угрожает.

Известно, что после проведенной сотрудниками газовой службы ревизии, собственники жилья самостоятельно подключили газ для подогрева горячей воды. Проверка по данному факту проводится специалистами. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
Родители детсадовцев бьют тревогу из-за массовой эпидемии в дошкольном учреждении Екатеринбурга 20 февраля, 08:10
Полугодовалый малыш из Нижнего Тагила был спасен специально приехавшими из Екатеринбурга нейрохирургами 8 февраля, 08:00 2
Мужчина поймал ребенка, выпавшего с восьмого этажа в Екатеринбурге 6 августа 2016, 10:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 21
Подписаться на новости