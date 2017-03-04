Двое детей и мать в Кировграде отравились угарным газом из-за нарушения эксплуатации газового оборудования

Девочек двух и тринадцати лет без сознания и женщину, которой тоже требовалась помощь, обнаружил глава семейства, вернувшись с работы, передает СК РФ по Свердловской области. Известно, что сейчас жизни жильцов квартиры ничего не угрожает.



Известно, что после проведенной сотрудниками газовой службы ревизии, собственники жилья самостоятельно подключили газ для подогрева горячей воды. Проверка по данному факту проводится специалистами. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.