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Двухлетняя девочка из Екатеринбурга оказалась запертой собственной матерью в автомобиле (ФОТО, ВИДЕО)

4 марта 2017, 14:20Добавить новость
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Чудесное спасение малышки из заблокированного автомобиля произошло в уральской столице: мать нечаянно заперла ребенка в салоне машины, сообщает Е1.RU

В Екатеринбурге маленькая девочка Юля оказалась запертой в автомобиле своей матери. Женщина посадила дочь в автокресло и захлопнула дверь со стороны ребенка. Затем пошла к водительской двери.

В этот момент охранная система дала сбой и заблокировала двери в машине. Ключ от ТС остался в салоне, в системе зажигания, как сообщила женщина.

На место ЧС прибыли сотрудники службы спасения «Сова», которые показали чудеса изобретательности и смекалки.

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Не повредив автомобиль, они изготовили проволоку и просунули ее в салон, таким образом повернули ручку авто, и машина открылась. Плачущая Юля находилась в автомобиле, но долго ждать ей не пришлось.

 

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Фото: Служба спасения «Сова»

 

Операция по спасению девочки заняла несколько минут. Мама была удивлена, что платить спасателям ей не пришлось. Все прошло благополучно. 

 

Видео: SowaTV66

© TagilCity.ru
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