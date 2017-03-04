Двухлетняя девочка из Екатеринбурга оказалась запертой собственной матерью в автомобиле (ФОТО, ВИДЕО)

Чудесное спасение малышки из заблокированного автомобиля произошло в уральской столице: мать нечаянно заперла ребенка в салоне машины, сообщает Е1.RU.

В Екатеринбурге маленькая девочка Юля оказалась запертой в автомобиле своей матери. Женщина посадила дочь в автокресло и захлопнула дверь со стороны ребенка. Затем пошла к водительской двери.





В этот момент охранная система дала сбой и заблокировала двери в машине. Ключ от ТС остался в салоне, в системе зажигания, как сообщила женщина.





На место ЧС прибыли сотрудники службы спасения «Сова», которые показали чудеса изобретательности и смекалки.





Не повредив автомобиль, они изготовили проволоку и просунули ее в салон, таким образом повернули ручку авто, и машина открылась. Плачущая Юля находилась в автомобиле, но долго ждать ей не пришлось.

Фото: Служба спасения «Сова»

Операция по спасению девочки заняла несколько минут. Мама была удивлена, что платить спасателям ей не пришлось. Все прошло благополучно.



Видео: SowaTV66