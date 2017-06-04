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Новости Нижнего Тагила

Бригада добровольцев собирается в Нижнем Тагиле для уборки упавших деревьев (ФОТО)

4 июня 2017, 16:00Добавить новость
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Волонтёры в Нижнем Тагиле собирают неравнодушных жителей, которая будет помогать пилить и убирать упавшие деревья.

Добровольцы с бензопилами работают на уборке города от упавших деревьев.

 

Жители города! Огромная просьба, если где-то видите упавшие деревья на дорогах и тротуарах - пишите в личные сообщения Даниил ОканьМарк УшаковЕвгений ПаршинИван Жорник, -- сообщают добровольцы.

 

Также можно обращаться по телефонам +7 (982) 760-11-27 Никита, +7 (965) 546-33-43 Марк, +7 (953) 055-58-78 Даниил, +7 (922) 292-16-92 Иван.

 

Тагильчане помогают убирать последствия урагана, благодаря чему, у спасательных бригад остаётся больше времени на восстановление подачи ресурсов городу.

 

Поможем восстановить город после урагана вместе! – обращаются добровольцы к тагильчанам.


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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