Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле

Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды устраняют повреждения после ураганного ветра в Нижнем Тагиле.
Отключено около 180 линий разного уровня напряжения. Повреждены несколько бетонных опор.
Повреждения значительные. На их устранение приехали бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды, -- сообщили в Администрации Нижнего Тагила.
На данный момент ведётся комплектование материалов, и после его завершения специалисты смогут спрогнозировать окончательные сроки восстановления электропитания.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107