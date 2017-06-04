Частично или полностью уничтожены крыши у более чем 30 домов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Начальник управления ЖКХ Егор Копысов доложил о том, что от урагана пострадали сотни домов. Однако больше всего ущерба стихия причинила 30 многоквартирным домам. К примеру, в доме по проспекту Ленина обрушилась кровля.





Ликвидацией повреждений займутся управляющие компании. Работы в этом направлении будут проводится с завтрашнего дня. Комиссии будут собирать информацию об ущербе, а затем формировать смету.



Добавим, что к ночи в городе от веток и поваленных деревьев были освобождены главные городские магистрали.

Крыши снесло не только с жилых домов, но и с коммерческих зданий



