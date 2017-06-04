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Новости Нижнего Тагила

Частично или полностью уничтожены крыши у более чем 30 домов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

4 июня 2017, 01:49Добавить новость
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В полночь в администрации Нижнего Тагила завершилось второе совещание по обстановке в городе и о ситуации с ликвидацией последствий урагана.

Начальник управления ЖКХ Егор Копысов доложил о том, что от урагана пострадали сотни домов. Однако больше всего ущерба стихия причинила 30 многоквартирным домам. К примеру, в доме по проспекту Ленина обрушилась кровля.

Ликвидацией повреждений займутся управляющие компании. Работы в этом направлении будут проводится с завтрашнего дня. Комиссии будут собирать информацию об ущербе, а затем формировать смету.

Добавим, что к ночи в городе от веток и поваленных деревьев были освобождены главные городские магистрали.

 

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Крыши снесло не только с жилых домов, но и с коммерческих зданий

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