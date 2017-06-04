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Новости Нижнего Тагила

Демонтаж опасных конструкций начался в Нижнем Тагиле после урагана (ФОТО)

4 июня 2017, 19:10Добавить новость
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Демонтировать в Нижнем Тагиле планируется всё, что представляет или может представлять опасность.

Завтра к утру с учётом прошедшей ночной и дневной работы необходимо понимать когда мы восстановим проектный гарантированный режим работы наших объектов. Что сломало, расшатало – всё подлежит демонтажу, -- отметил Сергей Носов.

 

Нормализация работы городских систем ведётся полным ходом.

 

Демонтажу подлежит всё, что представляет и может представлять опасность в случае повторения удара стихии. Это касается и конструкций, и деревьев. Ломало и толстенные берёзы пополам, поэтому здесь мелочёвки быть не может. И брошенные столбы в частном секторе, и плохо закреплённые элементы конструкции, в том числе и рекламные, -- перечислил Глава города.

 

Субботние события показали, что громадные по площади плохо закреплённые поверхности представляют опасность.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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