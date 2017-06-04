Один человек погиб и девять пострадали, в том числе ребенок в результате урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В эксклюзивном интервью с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым стало известно о девяти пострадавших в результате урагана людях.

Один из случаев, напомним, – смертельный. Остальные, по словам Главы города, были госпитализированы. Среди пострадавших есть маленькая девочка.





На совещании, где присутствовал журналист TagilCity.ru, мэр в эксклюзивном интервью рассказал о том, что одной из главных проблем остается подача электроэнергии в полностью обесточенный Дзержинский район.





Есть опасность в работе канализационных станций в связи с отсутствием напряжения на них. Понятно, что остановлена подача воды. Я думаю, это главная задача - подача напряжения на подстанции и на инфраструктурные объекты, а также на объекты повышенной опасности - заводы, предприятия.

Фото с экстренного совещания комиссии