| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Один человек погиб и девять пострадали, в том числе ребенок в результате урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 03:00Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,Носов,погода,Россия,Свердловская область,смерть,травма,ураган

В эксклюзивном интервью с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым стало известно о девяти пострадавших в результате урагана людях.

Один из случаев, напомним, – смертельный. Остальные, по словам Главы города, были госпитализированы. Среди пострадавших есть маленькая девочка.

На совещании, где присутствовал журналист TagilCity.ru, мэр в эксклюзивном интервью рассказал о том, что одной из главных проблем остается подача электроэнергии в полностью обесточенный Дзержинский район.

Есть опасность в работе канализационных станций в связи с отсутствием напряжения на них. Понятно, что остановлена подача воды. Я думаю, это главная задача - подача напряжения на подстанции и на инфраструктурные объекты, а также на объекты повышенной опасности - заводы, предприятия.

 

администрация,Нижний Тагил,Носов,погода,Россия,Свердловская область,смерть,травма,ураганадминистрация,Нижний Тагил,Носов,погода,Россия,Свердловская область,смерть,травма,ураганадминистрация,Нижний Тагил,Носов,погода,Россия,Свердловская область,смерть,травма,ураганадминистрация,Нижний Тагил,Носов,погода,Россия,Свердловская область,смерть,травма,ураган

Фото с экстренного совещания комиссии

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
утром: +10
днем: +14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Восстановление электроэнергии и трамвайного сообщения проходит в Нижнем Тагиле сегодня, 01:34
Коммунальные службы и жители города ликвидируют последствия урагана в Нижнем Тагиле. Обращение Сергея Носова сегодня, 00:55 1
Мужчина погиб в результате падения дерева во время урагана в Нижнем Тагиле вчера, 23:53

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 157
Подписаться на новости