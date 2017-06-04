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Новости Нижнего Тагила

Крыша Демидовской больницы в Нижнем Тагиле была снесена ураганом (ФОТО)

4 июня 2017, 07:35Добавить новость
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3 июня в Нижнем Тагиле бушевала стихия. Сильнейшими порывами ветра сносило крыши зданий, с корнем вырывало деревья и разрушало постройки. Одним из пострадавших зданий стала Демидовская больница.
Демидовская больница после урагана. Крыша хирургического корпуса долетела до здания дневного стационара, -- рассказал редакции TagilCity.ru пользователь и предоставил фото с места событий. 

 
По фото видно, что металлические конструкции крыши, а также ее каркас, серьезно разрушены порывами ветра. Часть кровли оказалась в нескольких метрах от здания. 

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

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Напомним, 3 июня в Нижнем Тагиле прошел сильный ураган, его жертвой стал молодой мужчина, на которого упало дерево, - он скончался на месте. Еще не менее 9 человек, в том числе маленькая девочка, госпитализированы. Все новости об урагане читайте в специализированном разделе на TagilCity.ru. 

 

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