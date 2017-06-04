Крыша Демидовской больницы в Нижнем Тагиле была снесена ураганом (ФОТО)

Демидовская больница после урагана. Крыша хирургического корпуса долетела до здания дневного стационара, -- рассказал редакции TagilCity.ru пользователь и предоставил фото с места событий.





По фото видно, что металлические конструкции крыши, а также ее каркас, серьезно разрушены порывами ветра. Часть кровли оказалась в нескольких метрах от здания.



Напомним, 3 июня в Нижнем Тагиле прошел сильный ураган, его жертвой стал молодой мужчина, на которого упало дерево, - он скончался на месте. Еще не менее 9 человек, в том числе маленькая девочка, госпитализированы. Все новости об урагане читайте в специализированном разделе на TagilCity.ru.