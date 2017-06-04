Здание магазина разрушено ураганом в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Разбитые стёкла, сорванные крыши, разрушенные конструкции и даже пожар - убытки стали неожиданностью для владельцев магазинов.

В Дзержинском районе крыша одного из магазинов рассыпалась на части. Данная компания занимается установкой окон и балконов.



Ураганный ветер полностью снёс кровлю с магазина, а сильнейший ливень залил помощение магазина изнутри. Вынесены окна и двери. Относительно целым остались только стены.



Насколько здание подлежит восстановлению сказать пока сложно. Однако разбор завалов и разбросанных частей здания уже начался.





Деревянные балки, огромные куски шифера, кирпичи и прочие части магазина сыпались так, как будто кто-то специально их скидывал и разбрасывал по улице. Картина неприятная, не хотелось бы оказаться снова рядом, -- рассказала редакции TagilCity.ru очевидец разрушения.

В центре города в магазине «Олимпия» произошло возгорание. На место прибыли пожарные и спасатели. Неравнодушные граждане продолжают разбирать завалы во дворах и на дорогах.





Лишился вывески и киоск с мороженым.









Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107