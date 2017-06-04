| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Здание магазина разрушено ураганом в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

4 июня 2017, 18:15Добавить новость
происшествие,ремонт,ураган,разрушение,стихия,стихийное бедствие,ущерб,катастрофа,пожар
Из-за сильного порыва ветра в Нижнем Тагиле разрушено несколько магазинов. Разбитые стёкла, сорванные крыши, разрушенные конструкции и даже пожар -  убытки стали неожиданностью для владельцев магазинов.

В Дзержинском районе крыша одного из магазинов рассыпалась на части. Данная компания занимается установкой окон и балконов.

Ураганный ветер полностью снёс кровлю с магазина, а сильнейший ливень залил помощение магазина изнутри. Вынесены окна и двери. Относительно целым остались только стены.

Насколько здание подлежит восстановлению сказать пока сложно. Однако разбор завалов и разбросанных частей здания уже начался.

происшествие,ремонт,ураган,разрушение,стихия,стихийное бедствие,ущерб,катастрофа,пожарпроисшествие,ремонт,ураган,разрушение,стихия,стихийное бедствие,ущерб,катастрофа,пожар

 

Деревянные балки, огромные куски шифера, кирпичи и прочие части магазина сыпались так, как будто кто-то специально их скидывал и разбрасывал по улице. Картина неприятная, не хотелось бы оказаться снова рядом, -- рассказала редакции TagilCity.ru очевидец разрушения.

 

происшествие,ремонт,ураган,разрушение,стихия,стихийное бедствие,ущерб,катастрофа,пожар

 

В центре города в магазине «Олимпия» произошло возгорание. На место прибыли пожарные и спасатели. Неравнодушные граждане продолжают разбирать завалы во дворах и на дорогах.

происшествие,ремонт,ураган,разрушение,стихия,стихийное бедствие,ущерб,катастрофа,пожар

 

 

Лишился вывески и киоск с мороженым.


 

происшествие,ремонт,ураган,разрушение,стихия,стихийное бедствие,ущерб,катастрофа,пожар


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

 

© Камила Мориак, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Владельцам повреждённых ураганом автомобилей в Нижнем Тагиле могут отказать в выплате компенсаций (ФОТО) сегодня, 15:35
Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно сегодня, 15:00 1
Крыша упала на девушку в центре Нижнего Тагила (ФОТО) вчера, 20:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 259
Подписаться на новости