Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно

Серьезная угроза, возникшая во время стихийного природного явления, показала готовность городских служб к эффективным действиям во время возникновения чрезвычайной ситуации: об этом мэр Нижнего Тагила Сергей Носов говорил на совещании в городской администрации.

В администрации города состоялось совещание, на котором были проанализированы действия служб, участвующих в ликвидации последствий прошедшего над Нижним Тагилом урагана.







Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107







Мэр отметил квалифицированные действия «Водоканала» и отметил службы, которые участвовали в решении экстренной ситуации, возникшей в городе. При этом он высказался о недочетах, имеющихся в некоторых организациях.





Так, он упомянул Режевскую электросетевую компанию «Медведь», которая была выкуплена новыми собственниками у НТМК. Она поросла лесом. И уже второй год никто не может туда зайти.



Глава администрации побывал на 20-й канализационной станции вместе с руководством «Тагилэнергосетей» и рассказал, что видел на территории открытые колодцы и другие нарушения техники безопасности. Сергей Носов остался недоволен состоянием техники безопасности на подстанции:





Хоть эта компания и является частной, но она входит в систему общей безопасности города. Сейчас,судя по ее состоянию, она может в любой момент подвести А потому собственники компании обязаны содержать ее в надлежащем состоянии, отвечающем нормативам техники безопасности.



Он обратился к представителям Роспотребнадзора с требованием обратить внимание «на безобразное состояние этого объекта» и высказался так:



