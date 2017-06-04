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Новости Нижнего Тагила

Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно

4 июня 2017, 15:00Добавить новость
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Серьезная угроза, возникшая во время стихийного природного явления, показала готовность городских служб к эффективным действиям во время возникновения чрезвычайной ситуации: об этом мэр Нижнего Тагила Сергей Носов говорил на совещании в городской администрации.

В администрации города состоялось совещание, на котором были проанализированы действия служб, участвующих в ликвидации последствий прошедшего над Нижним Тагилом урагана.


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107



Мэр отметил квалифицированные действия «Водоканала» и отметил службы, которые участвовали в решении экстренной ситуации, возникшей в городе. При этом он высказался о недочетах, имеющихся в некоторых организациях.

Так, он упомянул Режевскую электросетевую компанию «Медведь», которая была выкуплена новыми собственниками у НТМК.  Она поросла лесом. И уже второй год никто не может туда зайти.

Глава администрации побывал на 20-й канализационной станции вместе с руководством «Тагилэнергосетей» и рассказал, что видел на территории открытые колодцы и другие нарушения техники безопасности. Сергей Носов остался недоволен состоянием техники безопасности на подстанции:

 Хоть эта компания и является частной, но она входит в систему общей безопасности города. Сейчас,судя по ее состоянию, она может в любой момент подвести А потому собственники компании обязаны содержать ее в надлежащем состоянии, отвечающем нормативам техники безопасности.

 


Он обратился к представителям Роспотребнадзора с требованием обратить внимание «на безобразное состояние этого объекта» и высказался так:

Я хотел бы, чтобы не было разговоров о том, что у вас нет разрешения прокуратуры, чтобы делать там проверку. Считайте заседание сегодняшнего штаба поручением немедленно разобраться, принять меры и не просто «штрафануть», а добиться того, чтобы провели состояние этой подстанции в нормативное.

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