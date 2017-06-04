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Новости Нижнего Тагила

Родственники погибшего в Нижнем Тагиле екатербуржца получат помощь от города

4 июня 2017, 13:10Добавить новость
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В результате сильнейшего ураганного ветра погиб гостивший в Нижнем Тагиле житель Екатеринбурга. Администрация нашего города обещала помочь родственникам скончавшегося екатеринбуржца.

Известно, что сильнейший порыв ветра застал его в гостях в садах на Ольховке, неподалёку от Нижнего Тагила. Упавшее дерево причинило ему травмы несовместимые с жизнью.

 

Мы приносим соболезнования семье и близким погибшего. Мы проанализируем этот случай по окончательной информации и подумаем, что мы можем сделать, в том числе и общественность города Нижний Тагил, -- сообщил Глава города Сергей Носов.


Также он отметил, что все подразделения полиции и МЧС работают в соответствующем режиме. Освещение, движение и вопросы безопасности, по мнению Главы города, в период ликвидации должны быть на особом счёте.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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