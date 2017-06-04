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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: «Уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с ущербом от стихии в Москве» (ФОТО)

4 июня 2017, 14:25Добавить новость
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3 июня в Нижнем Тагиле прошел ураган. Разрушения зафиксированы во всех частях Нижнего Тагила. Погиб 1 человек.
В 18 часов 3 июня в Нижнем Тагиле было принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Уровень повреждений и ущерба сопоставим с аналогичными показателями после урагана в Москве в конце мая, -- сообщил Сергей Носова на заседании штаба ЧС днем 4 июня. 

Первый штаб по чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле собрался в 20.00. Сначала специалисты всех задействованных подразделений обсуждали предварительные данные и результаты действий в сложившейся ситуации.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

В полночь собирался второй штаб, чтобы понять насколько была стабилизирована ситуация, а также были составлены планы на ночь. Изначально было принято решение и работы были организованы именно в круглосуточном режиме. И благодаря этому определенные результаты были достигнуты.

Точные суммы ущерба буду установлены после изучения всех повреждений и оценки предстоящих работ по восстановлению инфраструктуры Нижнего Тагила.

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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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