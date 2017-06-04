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Новости Нижнего Тагила

Серов накрыл ураган: сорвало крышу со Дворца культуры, не работают светофоры, ветер повалил деревья (ВИДЕО)

4 июня 2017, 13:20Добавить новость
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Север Свердловской области пострадал от стихийного природного явления. В Серове падали деревья, с Дворца культуры железнодорожников сорвало часть кровли крыши.

Проливной дождь, молнии, шквалистый ветер нанесли повреждения на территории Серова. Трещали и валились деревья, об этом сообщает «Глобус».

Один из очевидцев рассказал, что стоящий перед домом тополь упал прямо в огород и перегородил подход к теплице и бане.

Как предупреждает МЧС, 4 июня снова ожидаются сильный ветер до 15-20 м/с, проливной дождь, местами град. 

 




Видео: «Глобус»

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