Серов накрыл ураган: сорвало крышу со Дворца культуры, не работают светофоры, ветер повалил деревья (ВИДЕО)

Север Свердловской области пострадал от стихийного природного явления. В Серове падали деревья, с Дворца культуры железнодорожников сорвало часть кровли крыши.

Проливной дождь, молнии, шквалистый ветер нанесли повреждения на территории Серова. Трещали и валились деревья, об этом сообщает «Глобус».





Один из очевидцев рассказал, что стоящий перед домом тополь упал прямо в огород и перегородил подход к теплице и бане.





Как предупреждает МЧС, 4 июня снова ожидаются сильный ветер до 15-20 м/с, проливной дождь, местами град.







Видео: «Глобус»