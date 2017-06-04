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Новости Нижнего Тагила

Шесть деревьев сразу упали на детский сад в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

4 июня 2017, 08:25Добавить новость
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Сразу 6 деревьев обрушили на здание детского сада №127 в центре Нижнего Тагила после урагана 3 июня.
На детский садик упало сразу 6 деревьев! Рядом с ним разрушена детская площадка, -- сообщили TagilCity.ru очевидцы последствий разрушительного урагана.

Пострадавший детский сад находится в центре Нижнего Тагила по проспекту Мира, 60. На здание образовательного учреждения рухнули 6 крупных деревьев, также разрушены местные постройки и серьезно пострадала близлежащая детская площадка: там ураганом полностью сломана карусель.

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На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся коммуникации и внутренние помещения в этом дошкольном учреждении. Смогут ли дети посетить детский сад с наступлением новой рабочей недели - будет известно после инспектирования данного объекта специалистами. 

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Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

Стихия обрушилась на Нижний Тагил вечером 3 июня, унеся жизнь как минимум 1 человека и оставив десяток пострадавших и множественные разрушения зданий и деревьев.
© TagilCity.ru
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