| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Шторм повалил деревья на Исинском тракте и вагонском кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 11:07Добавить новость
безопасность,город,дорога,МЧС,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,шторм,ураган,непогода,последствия,кладбище,Иса,исинский тракт,ветер,деревья

Последствия урагана предстоит ликвидировать еще и на кладбище, расположенном в район Вагонки в Нижнем Тагиле. 

Больше всех последствий после шторма в Нижнем Тагиле было нанесено упавшими деревьями, которые падали из-за сильного ветра.

На кладбище в Дзержинском районе произошел повал деревьев. Могилы не пострадали, но сосны. березы падали на землю в большом количестве.

Много поваленных деревьев и на Исинском тракте. Это вызвало затруднения в движении автотранспорта. Специальным службам предстоит ликвидировать последствия в ближайшее время. 

безопасность,город,дорога,МЧС,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,шторм,ураган,непогода,последствия,кладбище,Иса,исинский тракт,ветер,деревьябезопасность,город,дорога,МЧС,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,шторм,ураган,непогода,последствия,кладбище,Иса,исинский тракт,ветер,деревья
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
утром: +10
днем: +14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Сильнейший ветер нанес разрушения во многих городах и поселках Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО) сегодня, 12:05
Добровольцы всю ночь расчищали дороги и дворы после урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО) сегодня, 07:55
Частично или полностью уничтожены крыши у более чем 30 домов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО) сегодня, 01:57

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1060
Подписаться на новости