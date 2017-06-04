Сильнейший ветер нанес разрушения во многих городах и поселках Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

Оборваны ЛЭП, повалены деревья и заборы: ураганный ветер в Свердловской области нанес множество разрушений.

Очевидцы опасного метеорологического явления, произошедшего на Среднем Урале, сообщают о том, как проходил ураган, а также о последствиях, нанесенных им.

Стихия нанесла многочисленные разрушения. В это время падали деревья, заборы, дорожные знаки, рекламные щиты, обрывались провода линии электропередач срывались покрытия с крыш домов.





Отдыхающие в ЦПКиО уральской столицы рассказали, что на землю падали ветки деревьев. На улице Проезжей упала вышка сотовой связи.







Появились проблемы в движении общественного транспорта: стояли трамваи из-за обрыва проводов.

Упавшие на дорогу деревья осложняли также движение автотранспорта.





Грозовой фронт затронул не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, Первоуральск, другие муниципалитеты Свердловской области. Местами произошло отключения электричества.





Энергетические службы восстанавливают электроснабжение. МЧС занимается ликвидацией последствий, сообщает Е1.RU.







Также в Староуткинске, поселке Сабик, деревне Волыны прошел град.

Фото: Е1.RU























Видео: Е1.RU

