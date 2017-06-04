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Новости Нижнего Тагила

Сильнейший ветер нанес разрушения во многих городах и поселках Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

4 июня 2017, 12:05Добавить новость
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Оборваны ЛЭП, повалены деревья и заборы: ураганный ветер в Свердловской области нанес множество разрушений.

Очевидцы опасного метеорологического явления, произошедшего на Среднем Урале, сообщают о том, как проходил ураган, а также о последствиях, нанесенных им.

 

Стихия нанесла многочисленные разрушения. В это время падали деревья, заборы, дорожные знаки, рекламные щиты, обрывались провода линии электропередач срывались покрытия с крыш домов.

Отдыхающие в ЦПКиО уральской столицы рассказали, что на землю падали ветки деревьев. На улице Проезжей упала вышка сотовой связи.

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Появились проблемы в движении общественного транспорта: стояли трамваи из-за обрыва проводов.

Упавшие на дорогу деревья осложняли также движение автотранспорта.

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Грозовой фронт затронул не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, Первоуральск, другие муниципалитеты Свердловской области. Местами произошло отключения электричества.

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Энергетические службы восстанавливают электроснабжение. МЧС занимается ликвидацией последствий, сообщает Е1.RU.

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Также в Староуткинске, поселке Сабик, деревне Волыны прошел град

 

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Фото: Е1.RU











Видео: Е1.RU

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