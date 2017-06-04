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Новости Нижнего Тагила

Сорванные крыши, сломанные 20-метровые тополя, отсутствие электричества и горячей воды: последствия урагана в посёлке Северный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья
Некоторые улицы посёлка Северный остаются без горячего водоснабжения и электричества после прошедшего 3 июня урагана.

По словам местных жителей, во время урагана на местной электроподстанции произошла авария. Что обесточило некоторые улицы частного сектора Северного посёлка.

 

Сидим без электричества уже сутки. Вот, идём к подстанции, посмотреть, не ремонтирует ли кто-нибудь. Пора бы уже и на нас внимание обратить, -- посетовал житель ул. Суворова в разговоре с журналистом TagilCity.ru. 

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: местный житель идёт к подстанции, из-за аварии на которой в его доме нет электричества, 4 июня, 2017 г. 


Другой проблемой этой и других улиц частного сектора посёлка стало разрушение ураганом кровли домов. Некоторые из хозяев уже починили кровлю, другие продолжают работы. Некоторые, впрочем, узнав о повторном штормовом предупреждении, не торопятся с ремонтом.

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: один из домов ул. Самотечная, 4 июня, 2017 г. 
 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: мужчины на ул. Суворова ремонтируют кровлю, 4 июня, 2017 г. 

 

О бытовых неудобствах, возникших после урагана, сообщают и жители расположенной неподалёку ул.7-ой квартал.

 

Электричество, к счастью, в наши дома вернули. А вот горячей воды по-прежнему нет, -- поделились отдыхающие на скамейке местные жители. 

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: один из домов ул. 7-ой квартал, 4 июня, 2017 г.


Напомним, кроме бытовых неудобств, для жителей посёлка Северный после урагана изменилась и ситуация с транспортом. Из-за повреждения контактной сети в микрорайон перестали ходить трамваи. Для облегчения транспортного сообщения с Северным на маршруты ведены дополнительные «ГАЗели».

Проблемы со связью также не обошли жителей Северного стороной. На Северном шоссе произошёл обрыв линий. Пострадало оборудование некоторых городских провайдеров.

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: линии, повреждённые упавшими деревьями, 4 июня, 2017 г. 

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: восстановительные работы на Северном шоссе, 4 июня, 2017 г.


Поскольку Северный известен как «зелёный» микрорайон Нижнего Тагила, местные обращают внимание на количество изломанных высоких тополей. Некоторые из них, вырванные из земли, преграждают главные пешеходные маршруты посёлка - в том числе, ул. Днепровская.

 

На Днепровской завален весь тротуар. На стадионе «Алмаза» на трибуны упали несколько крон, сломанных тополей. Причем тополя сломаны вряд, будто их сломало не ветром, а срубило, -- поделилась местная пенсионерка с журналистом TagilCity.ru.

 

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: ул. Днепровская, 4 июня, 2017 г.

 

Нижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревьяНижний Тагил,Северный,ураган,электричество,водоснабжение,горячая вода,суворова,кровля,крыша,деревья

Фото: деревья, упавшие на трибуны стадиона «Алмаз», 4 июня, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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