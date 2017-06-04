| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Трамвайное сообщение с Вагонкой после урагана восстановят не ранее, чем через 2 недели

4 июня 2017, 03:10Добавить новость
Вагонка,происшествие,трамваи,ураган
После урагана оказалось полностью прервано трамвайное сообщение между районами Ленинский и Дзержинский. Часть трамвайных путей полностью уничтожена, что препятствует быстрому восстановлению движения трамваев. 
Глава города Сергей Носов в интервью TagilCity.ru

«Одна из проблемных вещей – это движение электротранспорта (трамваев). Сообщение между Вагонкой и городом, сообщение на Северный поселок – трамвайное сообщение прервано, по оценкам специалистов недели на две.» 

Сообщение на данном участке постараются открыть гораздо раньше, и на данный момент принимаются меры по пуску дополнительных рейсов, и увеличению количества автобусов на маршрутах между городом и Вагонкой и городом и Северным поселком.

Напомним, кроме трамвайного сообщения, Дзержинский район оказался без электричества, интернета, и местами - воды. Вагонка стала своеобразным эпицентром прошедшего урагана в Нижнем Тагиле.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , ,
Коммунальная авария в Дзержинском районе Нижнего Тагила ликвидирована: подача воды и отопления восстановлены 19 октября 2016, 11:50
Жители Старой Гальянки остались без газа из-за урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО) сегодня, 03:06
Около 120 тысяч человек остались без электричества после прошедшего урагана сегодня, 02:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 41
Подписаться на новости