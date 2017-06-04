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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила могут сообщать информацию о разрушениях после урагана в свои управляющие компании (ФОТО, ВИДЕО)

4 июня 2017, 15:20Добавить новость
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Помощь в восстановлении электропитания запросили у управляющих компаний энергоресурсные предприятия Нижнего Тагила.

Те кровли, которые сорвало с многоквартирных домов, лежат на наших линиях вместе с саморезами и решётками. Хочу попросить управляющие компании поучаствовать в снятии кровли, деревья мы снимем своими силами, -- обратился представитель одной из энергоресурсных компаний города.

 

Жителей просят передавать информацию о разрушениях, упавших деревьях и перебоях с ресурсами в управляющие компании для координирования спасательных бригад.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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