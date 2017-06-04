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Новости Нижнего Тагила

Ураган в Каменске-Уральском сорвал теплицу, повалил деревья, снес часть оконной рамы, сдул светофор (ФОТО, ВИДЕО)

4 июня 2017, 12:45Добавить новость
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Жители Каменска-Уральского остались без света. В одном из жилых домов сорвало часть крыши. И жильцы остались под открытым небом.

Ураганный ветер, бушевавший на Среднем Урале, добрался до Каменска-Уральского. Все последствия разрушения не могут ликвидировать до сих пор, сообщает городской интернет-портал KU66.RU.

 

Сообщения, фото- и видеоматериалы от очевидцев ЧС-пользователей интернета поступали в большом объеме.

Жители Каменска-Уральского сообщили в МЧС о том, что перед домом на проводах, находящихся под напряжением, висит теплица. Оборванные оголенные провода лежат на земле. Никто на вызов не приехал.

Жители села Новоисетское остались без света. В энергосети жители не могут дозвониться. В УК телефон все время занят.

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В четырехэтажном жилом доме некоторые жильцы остались буквально без крыши над головой: ее сорвало сильным ветром.

ЕТВ сообщает о том, что из-за обрыва линии электропередач закрыто движение электричек в направлении Каменска-Уральского и Богдановича.

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Выявлены случаи падения деревьев на провода контактной сети, скачки напряжения. В связи с этим в СвЖД сообщают о возможных задержках в движении пассажирских поездов.

Аварийно-восстановительные службы продолжаю ликвидировать последствия стихийного природного явления.

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В городе ветром сдуло светофор, вынесло половину оконной рамы в жилом доме. Никто не пострадал. 

 


Фото, видео: KU66.RU

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