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Новости Нижнего Тагила

Новая крыша со школы №65 обрушилась из-за урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 22:00Добавить новость
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В Сухоложском посёлке в г. Нижний Тагил снесло крышу здания средней общеобразовательной школы №65. Рядом со зданием лежали тяжёлые конструкции крыши. 

Листы шифера, деревянные конструкции и кирпичи были разбросаны по школьному двору. Крышу в данной школе отремонтировали совсем недавно. 

 

От крыши почти ничего не осталось. Только остов. Если бы такой шифер свалился на ребёнка, то не миновать бы трагедии. Наверняка, школе дорого обошлась новая крыша. Теперь, когда её починят, неизвестно.  Детям ЕГЭ сдавать надо. Ладно, главное, что все живы и здоровы, --  рассказал журналисту TagilCity.ru житель Сухоложского посёлка.

 

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На некоторых окнах были выбиты стёкла. Рядом со школой повреждена опора линии электропередачи. На провода обрушилось дерево. 

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Администрация Нижнего Тагила оперативно занялась решением данной проблемы. На место происшествие выезжала комиссия во главе с Валерием Суровым. 

 

Мы выезжали на место. Осмотрели школу и вокруг нее. Поговорили с подрядчиком, который занимался кровлей. Он пообещал нам оказать помощь в ремонте. В садиках и школах города все сделано, подготовлено к приему детей. В первую очередь там, где идут экзамены и лагеря с дневным пребыванием, -- сообщил редакции портала заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров. 

 
Работа специалистов по устранению последствий урагана ведется на всех объектах Нижнего Тагила, особое внимание уделяется школам и детским садам. Благодаря работе городских служб дети смогут попасть во все учебные учреждения города.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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© Камила Мориак, TagilCity.ru
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