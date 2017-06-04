Весь личный состав полиции Нижнего Тагила выведен на ликвидацию последствий урагана

Сотрудники ГИБДД, ДПС, ППС, а также участковые приняли участие в ликвидации последствий ураганного ветра в Нижнем Тагиле.

Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль ситуацию. Дополнительно были выведен весь личный состав служб УВД: ДПС, ГИБДД, ППС, -- сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Все участковые уполномоченные вышли для оперативного принятия заявлений по повреждённым транспортным средствам и для исключения фактов мародёрства.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали проезд. Хотя дороги региональные и были перекрыты, но через 2-3 часа расчистки движение было восстановлено, -- пояснили в пресс-службе УВД по Нижнему Тагилу.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107