150 человек были заблокированы и спасены из затопленной шахты на руднике в Якутии

Из-за прорыва воды в затопленной шахте на руднике «Мир» в Якутии оказались заблокированы около 150 человек.

В 16:30 по местному времени 4 августа в Якутии произошло ЧП: прорыв воды из карьера затопил шахту, в которую попало 270 000 кубов воды.





Шахту затапливало хлынувшей из водохранилища водой, а людей, оказавшихся в опасной ситуации, сразу поднять не удавалось из-за сбоя с электричеством.





Затем за горняками спустили клети. Сначала спасли 90 человек. Некоторое время судьба остальных 60 человек оставалась неизвестной, они не выходили на связь.





В итоге спасательная операция закончилась удачно: всех шахтеров удалось вытащить на поверхность. Никто не пострадал, сообщает Infox.ru.