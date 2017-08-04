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Новости Нижнего Тагила

150 человек были заблокированы и спасены из затопленной шахты на руднике в Якутии

4 августа 2017, 15:50Добавить новость
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Из-за прорыва воды в затопленной шахте на руднике «Мир» в Якутии оказались заблокированы около 150 человек.

В 16:30 по местному времени 4 августа в Якутии произошло ЧП: прорыв воды из карьера затопил шахту, в которую попало 270 000 кубов воды.

Шахту затапливало хлынувшей из водохранилища водой, а людей, оказавшихся в опасной ситуации, сразу поднять не удавалось из-за сбоя с электричеством.

Затем за горняками спустили клети. Сначала спасли 90 человек. Некоторое время судьба остальных 60 человек оставалась неизвестной, они не выходили на связь.

В итоге спасательная операция закончилась удачно: всех шахтеров удалось вытащить на поверхность. Никто не пострадал, сообщает Infox.ru.

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