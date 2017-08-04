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Новости Нижнего Тагила

Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Нижним Тагилом (ФОТО)

4 августа 2017, 20:55Добавить новость
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Лобовое ДТП произошло под Нижним Тагилом, его последствия попали на камеру автолюбителей.

В Невьянске произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись Опель и Хендай Акцент. Авария произошла прямо напротив остановки автобусов под Нижним Тагилом, автомобили чуть не вылетели на пешеходный переход. В редакцию о происшествии сообщила свидетельница:

 

В момент аварии проезжала мимо, успела сделать несколько фото. Не успела разглядеть, что с пассажирами автомобилей и есть ли пострадавшие.


Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших пока нет, подробности аварии уточняются. 

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