Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Нижним Тагилом (ФОТО)

В Невьянске произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись Опель и Хендай Акцент. Авария произошла прямо напротив остановки автобусов под Нижним Тагилом, автомобили чуть не вылетели на пешеходный переход. В редакцию о происшествии сообщила свидетельница:

В момент аварии проезжала мимо, успела сделать несколько фото. Не успела разглядеть, что с пассажирами автомобилей и есть ли пострадавшие.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших пока нет, подробности аварии уточняются.



